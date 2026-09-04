Новак: снижение добычи нефти в РФ — это временно Вице-премьер Александр Новак на полях ВЭФ-2026 прокомментировал ситуацию с нефтедобычей в стране.
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