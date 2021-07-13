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Фигурист Грассль возмутился свистом английских фанатов во время гимна Италии в финале Евро

Фигурист Грассль возмутился свистом английских фанатов во время гимна Италии в финале Евро

Известный итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью "Газете.Ru" рассказал, как отмечал победу своей национальной сборной на Евро-2020 ночью в горах Франции, сравнил это с триумфом итальянской группы Maneskin на Евровидении, раскритиковал английских фанатов за драки и свист во время гимна "скуадры адзурры", а также рассказал, как готовится к олимпийскому сезону под руководством российского тренера Сергея Розанова - экс-наставника группы Этери Тутберидзе, который в данный момент работает в академии Евгения Плющенко.

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