«Было не смешно»: ВСУ рассказали о первом бое со спецназом КНДР

Противник неожиданно поменял мнение о северокорейских бойцах.Северокорейский спецназ, который, по данным рядов военно-политических Телеграм-каналов, участвовал в освобождении населенного пункта Плехово в Курской области, шокировал противника.
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