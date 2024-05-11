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Петербургский дневник

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Видео с места трагедии: что происходит сейчас на Поцелуевом мосту

Видео с места трагедии: что происходит сейчас на Поцелуевом мосту

Горожане продолжают возлагать цветы в знак скорби о погибших «Петербургский дневник» снял видеокадры обстановки на Поцелуевом мосту, где накануне произошла трагедия с участием автобуса, рухнувшего в Мойку.

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