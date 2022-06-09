Приморский юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

Приморский юрист Дмитрий Качан подал судебный иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов сети H&M на территории России.