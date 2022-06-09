Вечерняя Москва

17 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Гу
    это дерьмо должно быть подальше от России, которую оно так ненавидит. Меньше вони от него будет.«Молчали и лгали»...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Ха-ха-ха-ха !!!!! Так Европе и надо! Мозгов нет - беднейте!Госдеп: Европа до...
  • Konstantin Петров
    Пусть трубу Путина перекроетЗеленский ввел са...

Приморский юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

Приморский юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

Приморский юрист Дмитрий Качан подал судебный иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов сети H&M на территории России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх