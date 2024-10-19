Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кишлачный беспредел в "Яндекс такси"

Кишлачный беспредел в "Яндекс такси"

Ехала только что в "Яндекс такси". Села назад, сотрудник редакции - на переднее место. Водитель его встретил словами - "А на заднее сиденье не?!".

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
После того, как с меня взяли два раза за одну поездку, я больше не езжу на Яндекс-такси.
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14 час.
Гульнара Гумерова
Редко пользуюсь услугами такси, в основном приезжают наши ребята. Только 1 раз приехал азиат, но без претензий ехал. Только машину остановил так, что мне пришлось бы выходить из нее &quot;в гору&quot;. Я высказала претензию, без слов перепарковал. Вообще, конечно, Яндекс это только бизнес и ничего кроме бизнеса, больше их ничего не интересует. Только доллары в глазах скачут!
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13 час.
С
Странник
я представляю, что вы и вам подобные  думаете, когда видите девушку в юбке, а не в брюках...Уж молчу про пляж... вы и впрямь больной.
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7 час.

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