Кишлачный беспредел в "Яндекс такси"

После того, как с меня взяли два раза за одну поездку, я больше не езжу на Яндекс-такси.

Гульнара Гумерова

Редко пользуюсь услугами такси, в основном приезжают наши ребята. Только 1 раз приехал азиат, но без претензий ехал. Только машину остановил так, что мне пришлось бы выходить из нее "в гору". Я высказала претензию, без слов перепарковал. Вообще, конечно, Яндекс это только бизнес и ничего кроме бизнеса, больше их ничего не интересует. Только доллары в глазах скачут!