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В Китае назвали учения НОАК вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистским и внешним силам

В Китае назвали учения НОАК вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистским и внешним силам

Представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что начавшиеся учения в акватории вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, выступающим за независимость острова.

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