Вооружённый мужчина напал на пару в Подмосковье и попытался изнасиловать девушку

В Воскресенске нападавший с пистолетом затащил девушку в кусты во дворе дома.Суд подмосковного Воскресенска отправил под стражу 36-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с пневматическим пистолетом на молодую пару и попытке изнасилования.