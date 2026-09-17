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Царьград

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Вооружённый мужчина напал на пару в Подмосковье и попытался изнасиловать девушку

Вооружённый мужчина напал на пару в Подмосковье и попытался изнасиловать девушку

В Воскресенске нападавший с пистолетом затащил девушку в кусты во дворе дома.Суд подмосковного Воскресенска отправил под стражу 36-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с пневматическим пистолетом на молодую пару и попытке изнасилования.

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