«Хомяк умнее». Евродепутат унизил Каю Каллас за 60 секунд

СЗ

Светлана Зуева

Надо почитать эстонские газеты....сами эсты ее наградили такими эпитетами,что даже стыдно не то,чтобы говорить,даже читать.....но мы должны понимать,что не народ ее туда выдвинул,а папашка экс-коммунист пособил своей глупой кровинушке посидеть в ес......но хоть там кто-то нашелся прямо ей сказать,что она глупа ,как имбицил....впрочем,как и вся партия реформ и ее члены..... ,