«Хомяк умнее». Евродепутат унизил Каю Каллас за 60 секунд

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Надо почитать эстонские газеты....сами эсты ее наградили такими эпитетами,что даже стыдно не то,чтобы говорить,даже читать.....но мы должны понимать,что не народ ее туда выдвинул,а папашка экс-коммунист пособил своей глупой кровинушке посидеть в ес......но хоть там кто-то нашелся прямо ей сказать,что она глупа ,как имбицил....впрочем,как и вся партия реформ и ее члены..... ,
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19 час.
Eduard
Может она и не тупаядно озвучивает чужие мысли,этр в сто раз хуже!
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15 час.
Eduard
Меркель говорила делала что сама думала,а не чужие речи читала!
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15 час.
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