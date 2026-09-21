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Татар-информ

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В октябре в Татарстане пройдет фестиваль вожатских команд

В октябре в Татарстане пройдет фестиваль вожатских команд

В октябре республиканский центр «Сэлэт» проводит фестиваль вожатских команд. В этом году на уровне республики была запущена масштабная республиканская школа вожатых.

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