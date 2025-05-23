❗️Житель Евпатории задержан за антироссийские надписи По информации МВД по Республике Крым, 65-летний мужчина наносил надписи антироссийского характера на лавочки во дворах, скверах и парках.
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❗️Житель Евпатории задержан за антироссийские надписи По информации МВД по Республике Крым, 65-летний мужчина наносил надписи антироссийского характера на лавочки во дворах, скверах и парках.