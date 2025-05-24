Вагенкнехт утверждает, что вывод войск был бы более разумным шагом, чем введение очередных санкций против России, позволил бы сэкономить сотни миллионов евро бюджетных средств, необходимых для создания инфраструктуры бригаде, и дал бы Германии шанс «развернуться к миру», наладив отношения с РФ.