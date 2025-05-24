Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-депутат ФРГ требует вывести войска бундесвера из Литвы

Экс-депутат ФРГ требует вывести войска бундесвера из Литвы

Вагенкнехт утверждает, что вывод войск был бы более разумным шагом, чем введение очередных санкций против России, позволил бы сэкономить сотни миллионов евро бюджетных средств, необходимых для создания инфраструктуры бригаде, и дал бы Германии шанс «развернуться к миру», наладив отношения с РФ.

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