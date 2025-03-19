Зеленский: МИД выяснит, зачем США вышли из группы по расследованию действий РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру иностранных дел Андрею Сибиги выяснить ситуацию с выходом США из международной группы по расследованиям в отношении РФ в контексте конфликта.
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