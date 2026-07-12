НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

КДМУда яңа ректор: Айрат Фәррахов нинди яңалыклар кертәчәк – күзәтү

КДМУда яңа ректор: Айрат Фәррахов нинди яңалыклар кертәчәк – күзәтү

КДМУ ректоры вуз планнары һәм максатлары турында сөйләдеКазан дәүләт медицина университетына яңа ректор билгеләнде – хәзер югары уку йорты белән элек РФ Дәүләт Думасы депутаты булган Айрат Фәррахов җитәкчелек итә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии