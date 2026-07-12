КДМУда яңа ректор: Айрат Фәррахов нинди яңалыклар кертәчәк – күзәтү

КДМУ ректоры вуз планнары һәм максатлары турында сөйләдеКазан дәүләт медицина университетына яңа ректор билгеләнде – хәзер югары уку йорты белән элек РФ Дәүләт Думасы депутаты булган Айрат Фәррахов җитәкчелек итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии