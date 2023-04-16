TAC: слитые в Сеть документы Пентагона указывают на бесперспективность украинского кризиса

Украинская армия несет серьезные потери и вскоре может столкнуться с критической нехваткой квалифицированных кадров и военной техники, пишет американское издание The American Conservative со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.
Украинская армия несет серьезные потери и вскоре может столкнуться с критической нехваткой квалифицированных кадров и военной техники, пишет американское издание The American Conservative со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.
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