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Царьград

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Актриса "Круга лжи" потеряла 13-летнего сына из-за буллинга и решила заморозить его тело

Актриса "Круга лжи" потеряла 13-летнего сына из-за буллинга и решила заморозить его тело

Звезда заявила, что планирует криозаморозку подростка и борьбу с травлей в школах.Австралийская актриса Клер МакКанн, известная по фильму "Круг лжи", сообщила о смерти своего 13-летнего сына Атрейю, который покончил с собой из-за травли.

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