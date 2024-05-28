В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

Следственным отделением ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.
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