Крупное российское издательство выпустит книги писательницы из ЯНАО Ямохиной

Начинающая писательница из Салехарда Мария Ямохина заявила о себе на всероссийском уровне. Крупное отечественное издательство «Фламинго» выпустит в свет ее детскую книгу «Семь вечеров с котиком Шарфиком», рассказала автор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии