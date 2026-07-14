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Север Пресс

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Крупное российское издательство выпустит книги писательницы из ЯНАО Ямохиной

Крупное российское издательство выпустит книги писательницы из ЯНАО Ямохиной

Начинающая писательница из Салехарда Мария Ямохина заявила о себе на всероссийском уровне. Крупное отечественное издательство «Фламинго» выпустит в свет ее детскую книгу «Семь вечеров с котиком Шарфиком», рассказала автор.

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