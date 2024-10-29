Бизнес с нуля. Заключенных на Алтае учили, как зарабатывать после выхода на свободу

Мероприятие прошло в ИК № 6 в Шипуново Мастерская "Бизнес с нуля" / Фото: УФСИН по Алтайскому краю Осужденные женской колонии № 6 в Шипуново на протяжении двух дней узнавали, как с нуля создавать свой бизнес и самостоятельно зарабатывать после выхода на свободу.