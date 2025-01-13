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Эндокринолог Калошина: худеющим нужно спать не менее 8 часов в сутки

Эндокринолог Калошина: худеющим нужно спать не менее 8 часов в сутки

Тем, кто хочет похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться в кровать не позднее 23:00. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

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