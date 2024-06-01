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Царьград

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Песков, Авербух, Хазанов и другие: с Анастасией Заворотнюк приехали попрощаться первые лица страны и звезды эстрады

Песков, Авербух, Хазанов и другие: с Анастасией Заворотнюк приехали попрощаться первые лица страны и звезды эстрады

Актрису похоронят на Аллее знаменитостей Троекуровского кладбища в белом открытом гробу.29 мая 2024 года ушла из жизни заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк.

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