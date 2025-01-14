Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война НАТО против России. Капкан захлопнулся

Война НАТО против России. Капкан захлопнулся

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Практически каждый слышал о "страшной пятой статье НАТО", которая говорит о том, что "Нападение на одного из членов НАТО рассматривается, как нападение на всех членов НАТО".

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