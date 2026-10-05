Грядущие MacBook Pro с экранами OLED будут существенно легче текущего поколения

Актуальные модели не тяжёлые, но и далеко не самые лёгкие в классе Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED, согласно данным Bloomberg, будут существенно легче текущего поколения.
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