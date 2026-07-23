Офицеры СК России собрали более 5 т гумпомощи для жителей Константиновки

Сотрудники Следственного комитета России провели масштабную благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей недавно освобождённого города Константиновки Донецкой Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии