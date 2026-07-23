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Офицеры СК России собрали более 5 т гумпомощи для жителей Константиновки

Офицеры СК России собрали более 5 т гумпомощи для жителей Константиновки

Сотрудники Следственного комитета России провели масштабную благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей недавно освобождённого города Константиновки Донецкой Народной Республики.

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