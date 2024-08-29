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За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%

За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%

За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%. В бизнес-классе показатель почти не изменился (+0,3%) — вывод новых проектов в этом сегменте сопровождался вымыванием существующего предложения на фоне спроса, который оставался достаточно высоким в течение первого полугодия.

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