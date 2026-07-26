«Родина» хочет подписать экс-полузащитника «Динамо» Нгамале и арендовать кипера «Зенита» Латышонка

Московская «Родина» может усилить состав двумя футболистами с опытом выступлений за топ-клубы российской Премьер-Лиги, сообщает «Московская «Родина» может усилить состав двумя футболистами с опытом выступлений за топ-клубы российской Премьер-Лиги, сообщает «Мутко против».
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