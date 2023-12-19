Матвиенко выразила соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования главе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джао Лэдзи в связи с землетрясением в КНР и попросила передать слова поддержки родным и близким погибших.
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