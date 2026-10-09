LAURENS VAN PUTTEN/EPA/TASS Независимый нидерландский журналист Эрик ван де Бейк заявил, что министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус, назвавшая Россию врагом, представляет угрозу национальной безопасности страны.
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