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«Рейнджерс» опустил Россию на 10-е место. Таблица коэффициентов УЕФА

«Рейнджерс» опустил Россию на 10-е место. Таблица коэффициентов УЕФА

Хорошо, хоть «Селтик» проиграл в Глазго отчаянному «Будё-Глимту» и не смог довести отрыв до критической величины Домашнее поражение поставило «Зенит» на грань вылета.

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