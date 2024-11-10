Трамп, Украина и раскол Запада

Сложно не согласиться с Дмитрием Медведевым в том, что «у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации».
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