В Москве подвели итоги Кубка Федерации спортивного программирования 2026 года

В Москве прошел финал Кубка Федерации спортивного программирования 2026 года. Мероприятие по дисциплине «Программирование систем информационной безопасности» стало центральным событием юбилейной программы, приуроченной к пятилетию Федерации спортивного программирования России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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