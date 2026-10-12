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В Москве подвели итоги Кубка Федерации спортивного программирования 2026 года

В Москве подвели итоги Кубка Федерации спортивного программирования 2026 года

В Москве прошел финал Кубка Федерации спортивного программирования 2026 года. Мероприятие по дисциплине «Программирование систем информационной безопасности» стало центральным событием юбилейной программы, приуроченной к пятилетию Федерации спортивного программирования России.

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