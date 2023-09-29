RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

125 подписчиков

Спустя десятилетия боец возвращается домой!

Поисковики нашли останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, смогли установить его имя и найти родных Поисковики фонда «Эстафета поколений» Петр Василевич и Михаил Титов вели поиск в районе поселка Чебино, Медвежьегорского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх