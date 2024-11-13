Демографический парадокс — согласно исследованиям, несмотря на общий рост количества бездетных, россияне все чаще выбирают многодетность

Фото: obmencity.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в стране наблюдается интересный демографический парадокс: несмотря на увеличение числа бездетных семей, одновременно растет и доля многодетных.
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