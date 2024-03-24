Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» в 2018 году жил в Подольске

Согласно RT, обвиняемый в совершении теракта на концерте в Подмосковье Рачабализода Саидакрами Муродали, гражданин Таджикистана, проживал в Подольске в 2018 году и был зарегистрирован в доме на улице Индустриальной.
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