Маск заявил, что через три года роботы заменят хирургов Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в подкасте сделал очередное громкое заявление:.
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Маск заявил, что через три года роботы заменят хирургов Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в подкасте сделал очередное громкое заявление:.
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