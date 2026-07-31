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Маск заявил, что через три года роботы заменят хирургов

Маск заявил, что через три года роботы заменят хирургов Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в подкасте сделал очередное громкое заявление:.

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