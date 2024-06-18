Более 70 огнеборцев тушат горящий резервуар с нефтепродуктами в Азове Ростовские пожарные тушат в Азове полыхающий резервуар с нефтепродуктами, который загорелся в результате атаки украинского дрона в ночь на 18 июня.
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