Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем

Отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики Джо Байдена Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что война США с Китаем маловероятна, а отношения между государствами не налаживаются из-за неграмотной политики администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.