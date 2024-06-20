Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем

Отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики Джо Байдена Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что война США с Китаем маловероятна, а отношения между государствами не налаживаются из-за неграмотной политики администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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