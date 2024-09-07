Стало известно о принадлежащем арестованному главе департамента МЭР Храновскому имуществе

Арестованному за коррупцию директору департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития (МЭР) России Игорю Храновскому принадлежат усадьба в подмосковном Одинцово и парк элитных автомобилей.
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