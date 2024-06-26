Доходы бюджета Тульской области в 2023 году составили 126,2 миллиарда рублей

В бюджет Тульской области в 2023 году поступили доходы в размере 126,2 миллиарда рублей. Об этом на публичных слушаниях с информацией об исполнении бюджета за минувший год, прошедших в Тульской областной Думе, рассказала директор департамента бюджетной политики министерства финансов региона Светлана Векшина.