Трамп: власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа

Власти Соединенных Штатов рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с руководителем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху сделал американский президент Дональд Трамп, информирует ТАСС.
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