Убили одного человека и взяли несколько заложников: В Сомали "Аш-Шабаб" захватила вертолёт ООН

Боевики "Аш-Шабаб" 10 января захватили в Сомали вертолёт Организации Объединенных Наций, на борту которого находились двое сомалийцев и несколько иностранных граждан, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой.
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