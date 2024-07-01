Скниловская катастрофа: самая страшная трагедия на авиашоу

В Скниловской трагедии погибло больше 80 человек, в том числе десятки детей. Несмотря на решение суда, согласно которому летчики были признаны виновными в происшествии, многие исследователи считают, что в этой истории не все так однозначно.
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