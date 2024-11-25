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Кандидат в президенты Румынии, восхваляющий Путина, получил все шансы победить

Кандидат в президенты Румынии, восхваляющий Путина, получил все шансы победить

Румыния, член НАТО, испытывает настоящее «политическое землетрясение», поскольку власть в республике, судя по набирающей популярности личности оппозиционера, может оказаться в руках сторонника России, скептика Евроатлантического союзничества и сторонника прекращения поддержки Украины.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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