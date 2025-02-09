Мишка своей тайги никому не отдаст!

Тут уже два дня все обсуждают, что Трамп положил глаз на наши ресурсы, находящиеся на территории недоразумения под названием Украина, а пани Владя Зеленская со своей стороны легли и просють: типа, да, да, на Украине много ресурсов, давай, белый господин, воюй за оные ресурсы с Россией, а то мы сами не справляемся!Ну вот, смотрела я на то, как западлоиды и их шавки на наши ресурсы облизываются, и думала себе - а вот был бы тогда ВТБ а вот если бы у нас наверху были не соплежуи, то они нашли бы что ответить жаждущим наших ресурсов вражинам! Но поскольку мы имеем то, что имеем, отвечать вражинам придётся нам, скромным блоггерам - ну и что делать, блоггеры ведь существуют в том числе и для того, чтобы озвучивать то, что официальные лица пока озвучить не могут или не хотят.