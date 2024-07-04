Дальневосточные рыбаки выловили почти в семь раз больше рыбы по сравнению с другими округами

Российские рыбаки поймали более 2,5 тонны рыбы за первое полугодие. По этому показателю Дальний Восток значительно опережает другие федеральные округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по рыболовству России.
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