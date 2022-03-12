Третий сезон «Пацанов» обзавелся очень кровавым тизером

Продолжение хита Amazon Prime, похоже, не уступит предыдущим сезонам.Основанный на комиксах Гарта Энниса, сериал «Пацаны» вышел в 2019 году и превратился в мощную и жесточайшую сатиру на все популярные проекты о супергероях за последние десять лет.