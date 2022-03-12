Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Литвак
    Давно пора и не только имИз-за санкций Рос...
  • Vsevolod
    Идет война! И это война на уничтожение! Надоели все эти "может", но не делает. Разве можно себе представить, чтобы СС...Экономист Максако...
  • Константин Линьков
    Странно, Абрамович гражданин Израиля, он не русский, он еврей, они там что, тупые? Они наказывают и евреев? Вообще сл...Австралия ввела с...

Третий сезон «Пацанов» обзавелся очень кровавым тизером

Третий сезон «Пацанов» обзавелся очень кровавым тизером

Продолжение хита Amazon Prime, похоже, не уступит предыдущим сезонам.Основанный на комиксах Гарта Энниса, сериал «Пацаны» вышел в 2019 году и превратился в мощную и жесточайшую сатиру на все популярные проекты о супергероях за последние десять лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх