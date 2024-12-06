В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
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