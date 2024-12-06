Политика как она есть

В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.