Похищение дипломатов СССР а Бейруте: как КГБ заставил террористов освободить заложников

Сотрудники спецслужб хорошо знают простую истину: с террористами переговоры вести нельзя. Причем в ходе антитеррористических операций, чтобы спасти заложников порой нашим спецслужбам приходиться действовать методами своих врагов.
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