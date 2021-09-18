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США посоветовали Украине не зацикливаться на «Северном потоке – 2»

США посоветовали Украине не зацикливаться на «Северном потоке – 2»

Украине необходимо сосредоточиться на модернизации своего энергетического сектора, а не газопроводе «Северный поток – 2», заявил 17 сентября старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, прибывший с визитом в Киев.

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