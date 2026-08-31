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Владимирские новости

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Режим БПЛА-угрозы во Владимирской области длился шесть часов

Режим БПЛА-угрозы во Владимирской области длился шесть часов

Режим БПЛА-угрозы во Владимирской области был введён на шесть с лишним часов и завершился в 6:43 утра 31 августа.

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